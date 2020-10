Strajk kobiet. Reakcja Aleksandry Dulkiewicz na zniszczenie biura PiS w Gdańsku

Jarosław Sellin zwrócił się do Aleksandry Dulkiewicz na Facebooku, pytając, czy zamierza reagować na niszczenie jego biura poselskiego w Gdańsku.

"Pytanie do prezydent Gdańska pani Aleksandry Dulkiewicz: Jakaś reakcja na dewastowanie mojego biura poselskiego od 2 dni? Zniszczone tablice, wulgarne napisy, wybita szyba" - napisał Sellin.

Strajk Kobiet. Odpowiedź prezydent Gdańska

Aleksandra Dulkieiwcz postanowiła odpowiedzieć wiceministrowi kultury w komentarzu pod jego wpisem. Prezydent Gdańska jednoznacznie odniosła się do katów wandalizmu i zapytała Sellin, czy ten zamierza odciąć się od wtorkowego oświadczenia prezesa PiS.

"Panie ministrze, panie pośle! Jestem przeciwna niszczeniu mienia, agresji i przemocy, o czym mówię głośno. Od pana jako przedstawiciela gdańszczanek i gdańszczan w Sejmie bardzo bym chciała usłyszeć, że odcina się pan od podgrzewania nastrojów i dolewania benzyny do ognia przez prezesa pana partii" - zaapelowała Dulkiewicz.

Strajk Kobiet. Jarosław Kaczyński o protestach

W swojej odpowiedzi Dulkiewicz odniosła się do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Wicepremier we wtorek wygłosił przemowę, w której wezwał wszystkich członków swojej partii i jej zwolenników do obrony kościołów. Kaczyński nazwał też protestujących siłą, która chce zniszczyć Polskę i naród polski.