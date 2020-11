Strajk Kobiet. Radna PiS ukarana za nazwanie protestujących "zwyrodniałą swołoczą"

Strajk Kobiet to zdaniem radnej "zwyrodniała swołocz"

Podstawą do złożenia wniosku był komentarz, który Dudziak zamieściła pod wpisem polityka Porozumienia Dariusza Lipińskiego. Były poseł Platformy Obywatelskiej zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie w Warszawie, na którym widać młodą kobietę z transparentem. Lipiński skomentował tę sytuację słowami: „Nawet za komuny, w stanie wojennym, ZOMO nie wdzierało się do kościołów”. "To jest zwyrodniała swołocz opętana przez diabła" - skomentowała Dudziak.

Podczas poniedziałkowej sesji rady miejskiej w Poznaniu radna broniła się, mówiąc, że była to prywatna wypowiedź i nie dotyczyła wszystkich protestów. - To była prywatna wypowiedź na prywatnym profilu. Nastąpiła profanacja Najświętszego Sakramentu. Nie chodziło mi o protesty, które się odbywały i odbywają, tylko o to konkretne wydarzenie. Absolutnie nie czuję się winna. Łączenie tego z moją pracą w komisji sportu to są dwie różne rzeczy - mówiła Dudziak.