Strajk kobiet. Protesty przed ambasadą w Berlinie

Strajk kobiet. Berlin. Grupa Dziewuchy przekazała ulotki krytykujące Julię Przyłębską jej sąsiadom

- Któraś z polskich dziewczyn fajnie to określiła: kiedy ktoś niechciany podchodzi za blisko, albo kładzie ci rękę na kolanie, mówisz: "przepraszam, czy mógłbyś się odsunąć". Ale kiedy wkłada ci rękę w majtki, w którymś momencie krzyczysz "wypie****". Wulgarne slogany naszej akcji są tylko odpowiedzią na to, jak Polacy w ostatnich latach są traktowani - uznała.

"Julia Przyłębska odpaliła bombę i natychmiast przeniosła się do Berlina. To, że kluczowa postać w procesie niszczenia demokracji i łamania praw człowieka schronienie znalazła akurat w otwartej na świat stolicy, jest nie do przyjęcia. My, dumni obywatelki i obywatele Berlina, nie dopuścimy, by prowadziła wygodne życie w Niemczech, w czasie gdy nasz kraj trawi wywołany przez nią pożar" - napisały w niej Dziewuchy.