Strajk kobiet. Polacy popierają protesty? Najnowszy sondaż

Wczoraj miał też miejsce strajk zorganizowany pod hasłem "Nie idziemy do roboty". Jego inicjatorem był Ogólnopolski Strajk Kobiet, który zachęcał Polki do brania urlopów na żądanie i zwolnień z pracy. Czy Polacy popierają trwające protesty?

Strajk kobiet. Protesty w całym kraju

- To też protest wyrażający konflikt generacyjny. Sam mam nastoletniego wnuka, który garnie się do protestów. Pokolenie ludzi, którzy urodzili się po roku 1989 to nowa generacja Polaków Europejczyków. To ludzie nastawieni na indywidualizm, ludzie o wyższym poczuciu wolności. Im nie można niczego odebrać, nawet tego, czego nie mają - dodaje ekspert.