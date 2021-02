Strajk Kobiet. Nauczycielka brała udział w protestach. Grozi jej surowa kara

Iwona Ochocka jest polonistką i dyrektorką szkoły niepublicznej w Tczewie. We wtorek została wezwana do kuratorium oświaty w celu złożenia wyjaśnień w sprawie swojego udziału protestach po wyroku TK ws. aborcji.

Strajk Kobiet. Nauczycielka odpiera zarzuty

Ochockiej zarzucono, że namawiała do udziału w protestach dzieci i młodzież oraz, że podczas demonstracji skandowała nienawistne hasła np.: "kaczor do wora, wór do jeziora". Nauczycielka odpiera zarzuty nazywając je absurdalnymi. Kobieta zaznacza, że owszem informowała w grupie na Faceobooku o terminie i miejscu protestu, ale podkreśliła, że napotkane na demonstracji osoby małoletnie odsyłała do domów.