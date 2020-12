Strajk kobiet. Morawiecki o protestach: "doprowadziły do ogromnego przyrostu zakażeń"

- Epidemia działa z pewnym opóźnieniem. Powie to panu każdy lekarz - powiedział podczas odpowiedzi na pytania internautów zadane na Facebooku Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił, nie należy "deprecjonować rzeczy takich jak maseczki i dystans". - Niestety jest rzeczą też oczywistą, potwierdzoną przez statystyków, analityków i ekspertów, że protesty uliczne, ze względu na duże zgromadzenia ludzkie, doprowadziły do ogromnego przyrostu zakażeń ceteris paribus - powiedział Morawiecki.

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon twierdzi jednak, że obserwowany w ostatnim czasie spadek zakażeń jest dowodem na to, że "demonstracje kobiet, które walczyły o swoje prawa, nie mają żadnego wpływu na przyrost epidemii". - Gdyby tak było, to teraz obserwowalibyśmy gwałtowny wzrost liczby zakażeń, ale jest na odwrót - te liczby maleją - powiedział lekarz w rozmowie z abczdrowie.pl.