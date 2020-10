Strajk kobiet. Liderzy czołowych grup politycznych PE piszą do premiera

List został wysłany w piątek wieczorem. Liderzy głównych grup politycznych Parlamentu Europejskiego w piśmie do premiera zwracają uwagę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. zakazu aborcji ze względu na wady płodu przypadł na czas drugiej fali pandemii koronawirusa, która skutecznie utrudnia demokratyczną debatę. "Restrykcje wprowadzone w Polsce oraz innych krajach unijnych utrudniają obywatelom wyrażanie i demonstrowanie swoich opinii" - piszą w liście.

"Wyrażamy naszą solidarność z tysiącami kobiet i mężczyzn, którzy protestują w Polsce pomimo pandemii. Sprzeciwiają się oni barbarzyńskim restrykcjom, które podważają fundamentalne prawa człowieka. Tak jak inne Europejki, tak i Polki mają prawo do decydowania o swoim życiu i nie mogą być zmuszone do rodzenia, gdy płód jest znacznie uszkodzony i nie ma szans na przeżycie" - stwierdzają politycy w liście do premiera.