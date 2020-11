Strajk Kobiet a koronawirus. Stanisław Karczewski: "Protesty były jak COVID-party"

Stanisław Karczewski w rozmowie z portalem tvp.info odniósł się do kolejnego dobowego rekordu zakażeń koronawirusem w Polsce. - Dotąd nie udało się zatrzymać złej tendencji, ale jak wiemy, wprowadzane restrykcje nie były respektowane przez wiele osób. Po pierwsze powinniśmy się więc stosować do apeli wirusologów - powiedział były marszałek Senatu.

Koronawirus. Stanisław Karczewski o strajkach kobiet

- Wszyscy widzieliśmy, jak wyglądały te demonstracje. Były jak COVID-party. Młodzi ludzie w większości nie będą mieli poważnych problemów, ale przeniosą wirusa do domu, do swoich rodziców czy dziadków - wskazał senator PiS, dodając, że jest w stu procentach przekonany, iż to nie koniec złej sytuacji w kraju.