Strach w samolocie Qatar Airways. Ten lot zapamiętają do końca życia

Pasażerowie linii lotniczych Qatar Airways do końca życia zapamiętają lot z Doha do Kopenhagi, podczas którego o mało nie doszło do katastrofy. Jak podaje serwis news.com.au, problemy maszyny rozpoczęły się tuż po stracie, kiedy to samolot niespodziewanie zaczął gwałtownie spadać, obniżając się o około 300 metrów w zaledwie 30 sekund, o mało nie uderzając w taflę wody.