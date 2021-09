Strach przed koronawirusem. Jedna trzecia Niemców żyje w izolacji

Do dziś w autobusach i pociągach pasażerowie zajmują miejsca w oddaleniu od siebie, co jednak wynika nie tylko z ich obaw przed zarażeniem się koronawirusem. Mają na to wpływ zalecenia przewoźników, ale przede wszystkim praca w trybie home office, praca w skróconym wymiarze godzin albo utrata pracy, jak również ograniczenie kontaktów międzyludzkich, a więc czynniki, które sprawiają, że wiele osób nie widzi powodu do opuszczania swojego miejsca zamieszkania.