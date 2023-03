Stoltenberg: Putin popełnił strategiczny błąd

Sekretarz generalny podkreślił, że "dla Putina wolność i demokracja to zagrożenie". - Chciał mniej NATO, ale dostał dokładnie coś odwrotnego - więcej NATO. W odpowiedzi na nielegalną wojnę Finlandia i Szwecja zdecydowały się ubiegać o członkostwo w NATO. Podwoi to długość granicy NATO z Rosją. (...) Najważniejsze, żeby oba kraje stały się członkami Sojuszu szybko. Nie jest ważne, czy przystąpią do NATO dokładnie w tym samym momencie - oświadczył Stoltenberg.