Start-up za granicę

Startup Booster Poland – pieniądze i kontakty

Inna opcja to Startup Booster Poland. Oprócz szkoleń można tu skorzystać z pomocy mentora i zdobyć dotację do 400 tys. zł. Do wyboru jest 11 podmiotów, które mogą pomóc w rozwoju firmy. W przyszłym roku do oferty wejdzie też pomoc w zdobyciu klientów na zagranicznych rynkach (1 Na IV kw. PARP planuje nabór wniosków na wybór operatorów w module Startup Exchange. Źródło na str. 8: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2_FE-broszura-210x210_2_08072024.pdf).