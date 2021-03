Staranowała wóz strażacki. Tragedia w Stawigudzie

Stawiguda. Tragiczne zderzenie z wozem strażackim na DK51

Pierwsza informacja o zderzeniu wpłynęła do stanowiska kierowania w Olsztynie około godziny 18. Na miejsce wysłano straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe.

Daniel Obajtek. Bartosz Arłukowicz zadał "kluczowe pytanie" ws. szefa PKN Orlen

Siła zderzenia była tak wielka, że przód pojazdu osobowego został zupełnie zniszczony. - Kobieta, która zginęła, jechała lewym pasem jezdni i prawdopodobnie nie upewniła się, czy jest on wolny. Z impetem wjechała w wóz strażacki i zginęła na miejscu - przekazał w rozmowie z PAP Rafał Prokopczyk z zespołu prasowego olsztyńskiej policji.

Tragedia w Stawigudzie. Na DK51 zginęła kobieta

Jak tłumaczył policjant, straż pożarna znalazła się na lewym pasie DK51 w wyniku wezwania do zgłoszenia. - Po południu w Stawigudzie bus, który prawdopodobnie jechał zbyt szybko, wjechał w bariery energochłonne. Miejsce zdarzenia zabezpieczał wóz strażacki - mówił Prokopczyk.

Na miejscu wypadku wezwano prokuratora. Pod jego nadzorem śledczy zabezpieczyli zwłoki kobiety do sekcji. Wciąż trwa zabezpieczanie śladów oraz dokumentacji, która posłuży do określenia dokładnych okoliczności tragicznego wypadku.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że kobieta najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków na jezdni. - Jest ślisko, warunki drogowe są trudne. Prosimy, by brać to pod uwagę - apelują funkcjonariusze.