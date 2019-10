Stany Zjednoczone. Polak zginął podczas rozbiórki synagogi na Manhattanie

Stany Zjednoczone. Nie żyje 54-letni Stanisław S. Polak zginął podczas rozbiórki synagogi na Manhattanie. Nieszczęśliwy wypadek będzie badał sąd.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w budynku przy Norfolk Street. Na 52-letniego Stanisława S. runęła zewnętrzna ściana budynku. Imigrant trafił do szpitala, niestety nie udało się go uratować. Ucierpiał także inny pracownik, który obecnie jest w poważnym, lecz stabilnym stanie.