Stanisław Remuszko nie żyje. Zmarł popularny dziennikarz i działacz społeczny

Stanisław Remuszko nie żyje. Poruszający wpis

Niespełna pół roku temu, 29 czerwca br., na swoim blogu Stanisław Remuszko, w tekście zatytułowanym "Mój testament", napisał: "moja niemoc umysłowa rośnie z dnia na dzień. Pewnie niedługo pójdę sobie, i człowiek by tylko chciał, aby stało się to szybko, bezboleśnie i bezszpitalnie, czyli we własnym domu".