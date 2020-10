Stanisław Kogut nie żyje. Syn ujawnia: nie zmarł na COVID-19

Syn zmarłego senatora Stanisława Koguta stwierdził, że jego ojciec trafił do szpitala w czwartek. - Ale już przedtem narzekał, że źle się czuje. Miał gorączkę, mocny kaszel. W środę trafił po raz pierwszy do szpitala, ale lekarze wrócili go do domu, bo najpierw musiał mieć zrobiony test na COVID-19 - dodał.