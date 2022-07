Stacja ABS News: Amerykanie zginęli w Donbasie. USA potwierdzają

Legion cudzoziemski w Ukrainie

Legion cudzoziemski to ochotnicza jednostka składająca się z ochotników z zagranicy, którzy chcieli walczyć w Ukrainie po stronie Kijowa. Został on powołany do życia w związku z rosyjską agresją. Nie ma oficjalnych danych, ilu żołnierzy aktualnie służy w jednostce. Kijów nie informuje także o pochodzeniu walczących dla niego obcokrajowców. W sieci można znaleźć nagrania zarejestrowane przez żołnierzy legiony.