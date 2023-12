Sprawniej ratują zdrowie i życie dzięki środkom europejskim

Rocznie realizują ok. 11 tysięcy misji, w tym m.in. loty do wypadków i nagłych zachorowań na terenie kraju czy transport ofiar wypadków, do których doszło poza granicami Polski. Na co dzień stacjonują w 21 stałych bazach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), do dyspozycji mając 27 śmigłowców przystosowanych do transportu medycznego. Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego (HEMS z ang. Helicopter Emergency Medical Service), bo o nich mowa, już od 23 lat ratuje życie i dba o zdrowie Polaków. Aby robiła to skutecznie, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo załogi, niezbędne są jej ciągłe modernizacje, rozwój jednostek oraz szkolenia.