Sprawa Stanisława Koguta. Senat zmieni regulamin, Stanisław Karczewski wydał "pilne polecenie"

Senat nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. Głosowanie było tajne. Na reakcje nie trzeba było czekać długo. Marszałek Senatu zaapelował do części senatorów PiS, żeby odeszli z polityki. I wydał polecenie przygotowania projektu pilnej nowelizacji regulaminu.

- Byłem przekonany, że dojdzie do uchwały, która pozwoli na zatrzymanie senatora Koguta - stwierdził po zakończeniu obrad marszałek Senatu. - To decyzja zła, także przykra dla mnie. Nie będę ukrywał, że namawiałem senatorów do głosowaniem za poparciem wniosku, by pokazać, że wszyscy są równie prawa. Niestety, zabrakło 19 głosów - dodał.