Sprawa śmierci ojca Ziobry. Nie ma zgody na zmianę sądu

Proces w sprawie śmierci Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, nadal będzie toczył się Krakowie. Tak zdecydował Sąd Najwyższy

- W takiej atmosferze wokół krakowskiego sądu, jaka panuje od czterech dni, nie możemy rozstrzygać tej sprawy - tak tłumaczyli krakowscy sędziowie, wnioskujący o przeniesienie sprawy. Przypomnijmy, że dwa dni przed rozprawą Ziobro odwołał prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beatę Morawiec i jej dwie zastępczynie.

Do decyzji SN odniósł się mec. Krzysztof Bachmiński, jeden z obrońców oskarżonych lekarzy. - To dobra decyzja, bo od początku podkreślaliśmy, że nie ma podstaw do zmiany sądu - stwierdził.