Sprawa RPO Adama Bodnara przed TK rusza w poniedziałek. Termin zmieniano 10 razy

Sprawa RPO w Trybunale Konstytucyjnym

Przypomnijmy, że mandat Adama Bodnara wygasł we wrześniu. Do tego czasu nie został wybrany jego następca. Decyduje o tym Sejm oraz Senat. Dlatego też Bodnar nadal piastuje swoje stanowisko.

Do sprawy zostało wyznaczonych pięcioro sędziów - przewodniczącą składu będzie Julia Przyłębska (prezes TK), sprawozdawcą sędzia Stanisław Piotrowicz. Oprócz nich w składzie zasiądzie także: Justyn Piskorski, Wojciech Sych i Bartłomiej Sochański. Dodajmy, że ten ostatni ma zastąpić wcześniej wybranego Rafała Wojciechowskiego.

Po tej zmianie Adam Bodnar złożył wniosek. Według oceny RPO żaden przepis ustawy o TK nie uprawnia do dowolnej zmiany sędziów w wyznaczonym już składzie.

"Rzecznika Praw Obywatelskich jako uczestnika postępowania nie poinformowano pisemnie o tej zmianie" - przekazano we wniosku.

"Dlatego należy uznać, że Julia Przyłębska - która podjęła decyzje o ukształtowaniu składu orzekającego, działając w roli prezesa TK - podlega wyłączeniu od udziału w rozpoznawaniu sprawy z uwagi na oczywisty brak obiektywizmu i bezstronności" - napisał Adam Bodnar i zaznaczył, że nie ma on na celu wyznaczenia składu orzekającego, ale zapewnienie jego właściwego ukształtowania.

Adam Bodnar wnioskował o wyłączenie Julii Przyłębskiej

Przypomnijmy również, że w marcu RPO wnioskował o wyłączenie ze składu sędziowskiego Julii Przyłębskiej. Miał on wątpliwości, co do jej bezstronności. Wniosek został oddalony.