Tusk reaguje na decyzję prokuratury. "Nigdy nie pozwolę"

Tusk zapewnia, że Romanowskiego odpowie za FS

- My będziemy w trochę zawsze trudniejszej sytuacji, niż PiS i nasi oponenci. Bo ja nigdy nie pozwolę na to, by lekceważyć wyroki sądu, nawet jeśli się z nimi fundamentalnie nie zgadzam. Powoływanie się na immunitet w tym przypadku uważam za błąd, ale nie będę kwestionował, jako przedstawiciel władzy wykonawczej, decyzji sądowych - mówił.