Sprawa księdza homoseksualisty. Odpowiedź Konferencji Episkopatu Polski

Sprawa amerykańskiego księdza, który publicznie ogłosił, że jest gejem, wywołała falę komentarzy i międzynarodowy rozgłos. A co na to polski Kościół? W odpowiedzi na głośny wywiad WP, powołuje się na oficjalne dokumenty, z których wniosek jest jasny: osoby homoseksualne nie powinny być księżmi

Jak analogiczny przypadek zostałby potraktowany w Polsce? Czy rzeczywiście taka deklaracja byłaby zgodna z nauką Kościoła? Zapytani o to przedstawiciele kościelnych władz nie chcieli bezpośrednio odnieść się do sprawy, wskazując, że każda historia jest inna, a w Polsce podobnej jeszcze nie było. Ale w odpowiedzi na pytania WP, Konferencja Episkopatu Polski przesłała tekst oficjalnego dokumentu "Dar powołania do kapłaństwa".

"Gdy idzie o osoby o tendencjach homoseksualnych, które usiłują wstąpić do seminariów lub które podczas formacji odkrywają taką sytuację, w zgodzie z własnym nauczaniem „Kościół, głęboko szanując osoby, których dotyczy ten problem, nie może przyjmować do seminarium ani do święceń osób, które praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspierają tzw. ‚kulturę gejowską’. Osoby takie, w istocie, znajdują się w sytuacji, która poważnie uniemożliwia im poprawną relację do mężczyzn i kobiet. Nie można w żaden sposób zignorować negatywnych konsekwencji mogących zrodzić się na skutek święceń osób o głęboko zakorzenionych tendencjach homoseksualnych" - czytamy w paragrafie 199. dokumentu.