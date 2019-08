Sprawa Arkadiusza Kraski. Prokuratura wycofuje się z kolejnego wniosku

Zwrot ws. Arkadiusza Kraski. Kolejny wniosek wycofany. Tym razem prokuratura wycofuje się z wniosku o wznowienie postępowania.

- Jestem w szoku. Na kilka dni przed rozprawą na polecenie Prokuratury Krajowej wycofano wniosek o uniewinnienie. Ewidentnie chodzi o to, by ochronić sędziego, który mnie skazał – mówił wówczas Kraska.

W 1999 r. w centrum Szczecina doszło do mafijnej egzekucji. Postrzelono śmiertelnie dwóch mężczyzn: Marka C. i Roberta S. Początkowo śledczy oskarżyli o to Arkadiusza Kraskę: w 2001 roku został skazany na dożywocie.