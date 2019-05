Spotkanie Duda - Trump. Szczerski liczy na przełom

Po rozmowach w Białym Domu prezydencki minister Krzysztof Szczerski stwierdził, że wizyta Andrzeja Dudy w USA będzie miała "przełomowy charakter" dla starań o zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce. Będzie to druga wizyta prezydenta Polski w Waszyngtonie w ostatnich 10 miesiącach.

Krzysztof Szczerski dodał, że negocjacje prowadzone przez grupy robocze Pentagonu i Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie zwiększenia obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Polsce "znajdują się w kulminacyjnym punkcie". Zastrzegał jednak, że ostateczna decyzja "będzie należała do prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych".

Trump odwiedzi Polskę?

Szczerski poinformował również, że prezydent Andrzej Duda ponowi zaproszenie dla Trumpa do odwiedzenia Polski we wrześniu na uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. - Myślę, że jest na to poważna szansa - ocenił.