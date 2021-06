Spotkanie Tusk-Budka w Sopocie. "Nie spodziewałbym się fajerwerków"

Donald Tusk ma spotkać się w poniedziałek po południu w Sopocie z Borysem Budką. Czy lider PO namówił byłego szefa Platformy do powrotu do polskiej polityki? "Dzisiejsza narada Tusk-Budka to wspólne oglądanie meczu w Trójmieście" - dowiedział się Patryk Michalski, dziennikarz Wirtualnej Polski.