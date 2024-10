Spotkanie czwórki w Berlinie. Biuro kanclerza ucina temat

- Spotkanie takie, jak to w Berlinie, byłoby idealną okazją do pokazania, że odpowiedzialność za Europę jest wspólna. Zwłaszcza kiedy przyjeżdża amerykański prezydent, Europa nie może mówić bez Polski. Inaczej zabraknie bardzo ważnego czynnika, którego nie da się go zastąpić nikim innym - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską niemiecki dyplomata Knut Abraham, obecnie poseł do Bundestagu z ramienia CDU.