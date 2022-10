Sport dostępny dla każdego – Decathlon prezentuje swoje najnowsze innowacje

Kategoria Innowacje w eko designie

Ambicją marki Decathlon jest, aby do 2026 roku 100% jej produktów było wykonanych w tzw. eko designie, czyli z użyciem materiałów o mniejszym wpływie na środowisko i wyprodukowanych przy użyciu mniej energochłonnych procesów. Kategoria Innowacje w eko designie miała na celu wyróżnienie produktów o przedłużonej żywotności, zachęcających do bardziej odpowiedzialnego stylu życia oraz o ponad 20% zmniejszonym wpływie na środowisko. W tym roku zaprezentowano w niej następujące produkty: Helmet Explore 100 (niezwykle bezpieczny kask z recyklingu), Duffle Minimal Editions – Local (torba podróżna ze śladem węglowym obniżonym o 64%), Gel Pod (żel w formie pastylki z membraną, która w całości rozpływa się w ustach) oraz One Shoe (but wykonany z jednej grupy komponentów, stworzony z myślą o całkowitym recyklingu). Tym razem głosujący docenili żel w formie pastylki z membraną z alg morskich i roślin, która w całości rozpływa się w ustach. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich miłośników trekkingów, zapobiegające zaśmiecaniu terenu.