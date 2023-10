Spór w Świnoujściu. Niemcy się nie zgadzają

– Poszanowanie środowiska leży u podstaw naszych planów dotyczących terminalu kontenerowego. To dlatego m.in. zdecydowaliśmy, że projekt będzie realizowany na pirsie, czyli nowo utworzonym lądowym obszarze na Zatoce Pomorskiej, z minimalną ingerencją w obecny teren lasu. Jakiekolwiek uciążliwości dla środowiska chcemy ograniczyć do minimum. Ma być ekologicznie i nowocześnie: to nasze priorytety! – podkreśla Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich portów Szczecin i Świnoujście.