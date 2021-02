Spór w Porozumieniu. Adam Bielan złożył wniosek do sądu

- Do sądu okręgowego został już złożony wniosek informujący o uchwale sądu koleżeńskiego ws. wygaszenia kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu konwencji krajowej, jako osoby uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz - poinformował Adam Bielan w rozmowie z PAP.

Bielan twierdzi, rozszerzony w październiku minionego roku zarząd Porozumienia został wybrany w sposób niezgodny ze statusem partii. W związku z tym europoseł uważa podejmowane przez ów zarząd decyzje za nieuprawnione. Co więcej, zdaniem Bielana kadencja Jarosława Gowina na stanowisku prezesa formacji upłynęła w 2018 roku, a co za tym idzie, na mocy statusu, to on jest w tej chwili przewodniczącym Porozumienia.