Spór o praworządność w Polsce. Rzeczniczka rządu: pewnie dojdzie do kompromisu

- Przekazaliśmy w poniedziałek do Komisji Europejskiej informacje o realizacji wstępnej decyzji TSUE o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych ws. ustawy o SN. Będziemy wyjaśniali wątpliwości i pewnie dojdzie do kompromisu z KE i TSUE - zapewnia rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Kopcińska nie chce jednak ujawniać, co dokładnie znalazło się wśród propozycji polskiej strony. - W dyplomacji obowiązują pewne reguły, zasady wzajemnego zaufania. Pozwólmy najpierw aby Trybunał Sprawiedliwości UE i Komisja Europejska zapoznały się z pismem i wówczas będzie ono znane opinii publicznej. Tak się prowadzi poważną dyplomację. Nie wypada, żeby KE i TSUE dowiadywał się o treści naszej odpowiedzi z mediów - podkreśliła na antenie Radia Plus. Dodała jednak, że gdy europejscy urzędnicy zapoznają się z dokumentem, zawarte w nim propozycje zostaną podane do wiadomości publicznej.