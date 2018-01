Spór o plac im. Lecha Kaczyńskiego w Łodzi. Sprawa trafi do sądu?

Decyzją wojewody i w ramach dekomunizacji, nazwę placu Zwycięstwa w Łodzi zmieniono na Lecha Kaczyńskiego. Radni PO i SLD przegłosowali wspólnie powrót do dawnej nazwy, ale ich uchwałę musi teraz zatwierdzić wojewoda. - Jeśli tego nie zrobi, sprawa trafi do sądu - zdradza WP przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak (PO).

Gliwice: rondo im. Lecha Kaczyńskiego przy ul Toszeckiej.

Od 1 stycznia patronem placu w centrum Łodzi jest Lech Kaczyński. Dlaczego wcześniejsza nazwa (pl. Zwycięstwa) musiała zostać zmieniona? W ramach dekomunizacji Instytut Pamięci Narodowej stwierdził, że nazwa została ustanowiona w 1945 roku i nawiązuje do zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Radni PO i SLD na nadzwyczajnej sesji stwierdzili jednak, że nie chcą by plac w centrum miasta upamiętniał byłego prezydenta. Większością głosów przegłosowali więc uchwałę wracającą do nazwy pl. Zwycięstwa, ale tym razem jako uczczenie pamięci wygranej Polaków biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920.

"To plagiat!"

Radni Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że uchwała to plagiat. W rozmowie z Wirtualną Polską zapewniają, że uzasadnienie dokumentu zostało słowo w słowo spisane z internetu. - Nie wiem, czy to jest śmieszne, czy po prostu żałosne, ale pokazuje, że cała ta koalicja PO-SLD pisze uchwały na kolanie, bez śladu myśli i w ostatniej chwili - ocenia Sebastian Bulak (PiS).

Zrzut ekranu ze strony "Cud nad Wisłą - 1920" / www.bitwawarszawska.pl

Uzasadnienie projektu uchwał Rady Miejskiej w Łodzi / bip.uml.lodz.pl

Po przegłosowaniu uchwały przez większość radnych, wojewoda ma teraz 30 dni na formalno-prawną analizę dokumentu i upewnienie się, czy nie doszło w nim do pewnych nieprawidłowości. - Naszym zdaniem doszło, a radni PO i SLD dopuścili się najprawdopodobniej plagiatu, nie mając zgody autora na wykorzystanie jego sformułowań. Nie byli nawet skłonni zmienić szyku - mówi WP Łukasz Magin, rzecznik Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. - W przypadku uchwały nazewniczej, uzasadnienie jest teraz jej integralną częścią. Wojewoda może więc stwierdzić częściową lub całkowitą nieważność uchwały - dodaje.

Sprawa potrwałaby kilka miesięcy

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak (PO) nie widzi podstaw do nieopublikowania uchwały. Przyznaje jednak, że gdyby tak się stało, plac w dalszym ciągu nosił będzie nazwę Lecha Kaczyńskiego. - Przynajmniej przez jakiś czas. Sprawa trafiłaby pewnie do Sądu Administracyjnego. Ile mogłaby potrwać? Dotychczas nie mieliśmy spraw ws. nazewnictwa - przyznaje. Nieoficjalnie mówi się jednak, że mogłoby to zająć co najmniej kilka miesięcy.

Wszystko zależy więc od analizy prawnej i decyzji wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau. Czy zapoznał się już z projektem uchwały i podjął wstępną decyzję? Tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ w poniedziałek nie było go w urzędzie - jest na zwolnieniu.

Nowe przepisy dekomunizacyjne

Dlaczego radnym PO i SLD zależało, by zmianę nazwy placu przegłosować jeszcze w ubiegłym tygodniu? 6 stycznia (sobota) weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o dekomunizacji. Nowe przepisy utrudniają samorządom możliwość zmiany zdekomunizowanych nazw patronów ulic i placów. Takie działanie wymaga również wyrażenia zgody przez IPN i wojewodę.