Spłonęła tęczowa flaga, były wyzwiska. Trzeci Marsz Równości w Opolu

- Skoro już ktoś się pofatygował, stanął na trasie i chce się za nas modlić, to warto podpowiedzieć, w intencji czego można się modlić. Przyszło mi do głowy kilka postulatów: równość małżeńska, prawo do zakładania rodziny i opieki nad dziećmi, związki partnerskie, by mieć prawo żyć z ukochaną osobą. Panowie mogą pomodlić się w intencji tych postulatów - mówiła uczestnicząca w Marszu Równości posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.