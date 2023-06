Spięcie na konferencji PiS. "Okłamujecie opinię publiczną"

Klub milionerów PiS. Politycy atakują dziennikarza

- My na samym początku skorygowaliśmy wysokość wynagrodzeń w spółkach z udziałem państwa. Wynagrodzenia są tam wyższe niż w małych firmach, to praktyka obecna w wielu krajach UE. Zachęcam do zerknięcia, co zrobiliśmy w tym obszarze. Doszło do korekty wynagrodzeń - stwierdził na wstępie rzecznik rządu Piotr Müller.