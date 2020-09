Sosnowiec. Kradli kostkę brukową na oczach policjanta

Obiekt wraz z przyległym terenem jest obecnie przebudowywany. Widok krzątających się robotników nie jest więc w okolicy niczym nadzwyczajnym. Ci jednak zachowywali się podejrzanie. Zrywali dopiero co ułożoną kostkę brukową i ładowali ją na palety.

Ich praca zaciekawiła przechodzącego akurat tamtędy będącego już po służbie policjanta z Dąbrowy Górniczej. Nie spodobała mu się kolejność prac. Powiadomił sosnowieckich mundurowych, którzy przyjechali we wskazane miejsce. Okazało się, że robotnicy byli fałszywi. Trzech mieszkańców województwa małopolskiego, ubranych w odzież roboczą i odblaskowe kamizelki, dokonywało właśnie kradzieży. Sześć w pełni załadowanych palet zdemontowanej kostki było już gotowych do transportu, a obok leżały kolejne przygotowane do załadunku. Mężczyźni zostali zatrzymani.