SOS Wioski Dziecięce kontra pracownicy. Po jednej ze stron stoi Pawłowicz

Byli już pracownicy SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach walczą ze swoim byłym pracodawcą. Twierdzą, że mieli być mobbingowani i to tylko jeden z kilku zarzutów. Stowarzyszenie na swoją obronę pokazuje dokumenty z kontroli, sądów i prokuratury. Po stronie pracowników stanęła posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

Przez formularz Dziejesie.wp.pl otrzymaliśmy następujące zgłoszenie: "Przesyłam notatkę prasową dotyczącą przemocy do jakich dochodzi w miejscu, gdzie szczególnie powinno respektować się prawa człowieka. Proszę o nagłośnienie w imieniu pokrzywdzonych pracowników". Notatka dotyczyła SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach.

SOS Wioski Dziecięce to osiedla 12-14 domów założone w czterech miastach w Polsce. W każdym domku mieszka Rodzina SOS, którą tworzą Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) oraz 6-8 powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni. Najczęściej wychowują się tutaj liczne rodzeństwa. To Rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Pomagają im także współpracownicy wiosek – asystenci rodziny. W wioskach pracuje także zespół wsparcia - pedagodzy, psycholodzy i pracownik socjalny.

Wyznania byłego pedagoga

Skontaktowaliśmy się z mężczyzną, który zgłosił się do naszej redakcji. Był otwarty, rozlegle opowiadał o sytuacjach, które miały go spotkać podczas niemal dziesięciu lat pracy w SOS Wiosce w Siedlcach. Na początku był asystentem wychowawcy, później zaczął pracę jako pedagog. Wówczas, jak mówi, w siedleckiej placówce zmienił się dyrektor. Został nim Jarosław Świerczewski, wieloletni pedagog w Wioskach SOS.

Mężczyzna twierdzi, że był mobbingowany przez dyrektora przez blisko sześć lat. Opowiada nam dokładnie, do jakich sytuacji miało dochodzić. Wyznaje, że musiał leczyć się psychiatrycznie. Twierdzi, że takich osób - mobbingowanych i leczących się u specjalisty - było więcej. Mieli zgłosić się do Biura Krajowego SOS Wiosek Dziecięcych. Mężczyzna twierdzi, że reakcji ze strony placówki nie było, więc założyli związek zawodowy. Wówczas, już jako związek, spotykali się z dyrektorem krajowym stowarzyszenia. Zgłosili się też do posłanki PiS Krystyny Pawłowicz wysyłając jej list z prośbą o pomoc.