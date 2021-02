Sopot w obliczu zagrożenia. W mieście pojawiła się ptasia grypa

Sopot. Władze apelują o niedokarmianie się do ptaków

W oficjalnym komunikacie władz miasta zawarty został apel o niezbliżanie się do ptaków. "Apelujemy o niezbliżanie się do ptaków, niedokarmianie ich oraz w przypadku hodowców o stosowanie się do wszystkich, szczegółowych wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni" - głosi komunikat Biura Promocji i Komunikacji Społecznej. "Od soboty przy wejściach na plaże, w okolicy mola oraz na wjazdach do miasta będą montowane żółte tablice ostrzegawcze. O zagrożeniu informować będą także patrole straży miejskiej" - czytamy.