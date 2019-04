Sondaż: rekordowe poparcie członkostwa Polski w UE. Większość z nas czuje się Europejczykami

Jak wynika z najnowszego sondażu aż 91 proc. badanych akceptuje obecność naszego kraju w UE, 85 proc. jest zdania, że członkostwo ma dobry wpływ na naszą gospodarkę, 78 proc. ocenia, że ma także pozytywny wpływ na materialną sytuację Polaków. 56 proc. ankietowanych przyznało, że czuje się Europejczykami.

Z najnowszego badania CBOS wynika, że przeciwnych członkostwu Polski w UE jest obecnie tylko 5 proc. badanych, 4 proc. jest niezdecydowanych co do tego, czy lepiej, by Polska należała do UE, czy nie. Tak wysokiego poparcia dla naszej obecności w UE nie było od 2004 roku - czyli od momentu wstąpienia Polski do Unii.