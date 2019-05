Sondaż prezydencki. Duda ze sporą przewagą nad Tuskiem

Według sondażu przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie "Gazety Wyborczej", Andrzej Duda jest wyraźnym liderem wyścigu po fotel prezydencki. Kilkanaście pkt proc. za nim plasuje się Donald Tusk. Pozostali kandydaci pozostają daleko w tyle.

Gdyby doszło do drugiej tury wyborów, Duda utrzymałby bezpieczną przewagę nad Tuskiem. Kandydat PiS uzyskałby w niej 55 proc. głosów, a przewodniczący Rady Europejskiej 44 proc.

Kantar zapytał Polaków również o to, czy powrót Tuska do polskiej polityki wpłynąłby na szanse opozycji w wyborach parlamentarnych. 36 proc. badanych uważa, że nie uległyby one zmianie. 35 proc. respondentów twierdzi, że zwiększyłby szanse opozycji na zdobycie władzy. 17 proc. jest przeciwnego zdania, a wyrobionej opinii w tej kwestii nie ma 8 proc. biorących udział w badaniu.