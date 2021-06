Powrót Tuska? Polacy powiedzieli, co o tym sądzą. Nowy sondaż

Tuska obciąża jego wyjazd do Brukseli?

Przyczyn niechęci Polaków do powrotu Tuska eksperci doszukują się w jego przeszłości. - To polityk po przejściach. Widać wyraźnie, że to część aktywu partyjnego Platformy Obywatelskiej chciałaby powrotu Tuska, ale nie elektorat. Tak się złożyło, że kiedyś, kiedy był premierem i kiedy duża część Polaków stawiała na PO, zostawił wyborców i wyjechał do Brukseli. Drugi raz nie ma już tego zaufania - mówi w rozmowie z se.com.pl politolog prof. Kazimierz Kik.