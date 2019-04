Sondaż: PiS deklasuje. Ogromna przewaga nad Koalicją Europejską

PiS 35 proc. poparcia, Koalicja Europejska tylko 23 proc. - wynika z najnowszego sondażu Kantar Polska. "Wyborcy KE z jakiegoś powodu się zdemobilizowali" - informuje "Polityka", dla której przeprowadzono to badanie.

Wybory do PE. Kampania ze wskazaniem na PiS

"W wielu badaniach partia rządząca i opozycja szły do niedawna łeb w łeb, a odsetek niezdecydowanych był znikomy, lecz teraz się to zmienia. Oznacza to, że wyborcy Koalicji Europejskiej z jakiegoś powodu się zdemobilizowali, co w warunkach polskiej polityki ma kluczowe znaczenie" - pisze "Polityka".