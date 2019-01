Sondaż. Czego oczekują wyborcy PiS?

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej", potencjalny elektorat Prawa i Sprawiedliwości może stanowić nawet połowę wyborców. Badanie pokazuje, że głównymi priorytetami dla tej części społeczeństwa są reforma sądownictwa oraz polityka socjalna.

48 procent badanych deklaruje, że jest (albo wielka, albo tylko „pewna”) szansa, by oddali swój głos na partię Jarosława Kaczyńskiego. Na wspomniany odsetek składają się dwie grupy wyborców: absolutnie zdecydowana, by poprzeć PiS (27 proc.) oraz rozważająca oddanie głosu na partię rządzącą (21 proc.). Grono przeciwników Prawa i Sprawiedliwości wynosi 50 proc. respondentów. Tylko 2 proc. nie wie, do którego z obozów się przyłączyć.