Solorz skomentował propozycje Tuska ws. Polsatu i TVN

Przypomniał, że obecnie spółki telekomunikacyjne Grupy Polsat Plus - Polkomtel i TK Telekom "funkcjonują z sukcesami w ramach zasad wskazanych w rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji".

Właściciel Polsatu najprawdopodobniej miał na myśli ostatnie wydarzenia w Grupie Polsat. Pod koniec września Solorz w oświadczeniu rozesłanym m.in. do pracowników Grupy Polsat poinformował, że podjął działania "w celu odwołania w najbliższych tygodniach dzieci z władz odpowiednich spółek". To reakcja na wiadomość z ostrzeżeniem, jaką dzieci Solorza wcześniej rozesłały do kadry zarządzającej czterech głównych spółek składających się na imperium miliardera.