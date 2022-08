Śnięte ryby w Jeziorze Średzkim. Zamknięto kąpielisko

Byli też członkowie Koła Wędkarskiego 130 – Środa Miasto. "WIOŚ z Kalisza pobrał próbki wody z kąpieliska oraz dwóch dodatkowych miejsc z jeziora do szczegółowych badań. Na miejscu inspektorzy przeprowadzili badania wody między innymi pod kątem zawartości tlenu , które to wskazało wynik między 5 - 8mg / L. Według inspektorów jest to wynik nienajgorszy jak na ten zbiornik" - pisze koło w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.