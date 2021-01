SN. Izba Dyscyplinarna odbiera immunitety sędziom i prokuratorom

Jak wylicza Polska Agencja Prasowa - cytując dane za Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego - do organu wpłynęło do tej pory 14 spraw o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Wnioskował o to Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.