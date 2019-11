Smog Kraków i Katowice 28 listopada 2019. Jakie jest dziś zanieczyszczenie powietrza?

Smog utrzymuje się nad największymi polskimi miastami. Co roku Kraków i Katowice cierpią z powodu zanieczyszczonego powietrza w sezonie grzewczym. Sprawdź, czy Twoje miasto ma dziś czym oddychać.

Kraków. Smog 28 listopada

Katowice. Smog 28 listopada

Smog w Polsce. Poziomy alarmowe

Dobowa norma smogu wynosi według Światowej Organizacji Zdrowia 25 µg/m³ (mikrogramów na metr sześcienny) PM2.5 i 50 µg/m³ PM10. W Polsce poziom informowania o wysokim stężeniu PM10 to 100 µg/m³, a poziom alarmowy – 150 μg/m3. Normy ustalone w Polsce należą do najmniej restrykcyjnych w Europie. Jak zauważa strona polskialarmsmogowy.pl, Polacy to "naród o żelaznych płucach".