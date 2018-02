Smog dusi nas od rana. W Paryżu złapaliby się za głowy

Już od kilku dni nad Polską zalega smog, we wtorek rano nie było inaczej. Jakość powietrza ocenia się na fatalną lub złą. Gdyby mierzono ją według paryskich norm, tylko w 2017 r. alarm ogłaszano by nawet kilkadziesiąt razy.

Tymczasem według strony "Polski Alarm Smogowy", jeśli w Paryżu działoby się to, co w niektórych polskich miastach w 2017 r., władze ogłaszałby stan wyjątkowy na 2 miesiące. A jeśli nie, to paryżanie i tak często dostawaliby informację o przekroczeniu norm. "Według kryteriów obowiązujących w Polsce – poziomu alarmu smogowego praktycznie nie osiągano. Przez to ludzie nie byli właściwie informowani oraz ostrzegani i nie mogli się chronić" – czytamy w raporcie PAS.