Śmiertelny skok spadochroniarza. Koszmar na szkolnym boisku

55-letni Richard Sheffield to skoczek spadochronowy z ogromnym doświadczeniem. Na tym etapie nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, co takiego stało się, że skok, który miał otwierać licealny mecz futbolowy, zakończył się śmiertelnym lądowaniem. Skoczek po swoim "twardym lądowaniu" został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł.