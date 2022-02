Śmiertelne żniwo koronawirusa. Pogrzeby nawet w niedziele

Pracownik Domu Pogrzebowego Hades w Łapach podkreśla, że pochówki odbywają się nawet w niedzielę. - Jak nie mam możliwości, bo we wtorek i w środę wszystko mam już pozajmowane, to z rodziną się domawiam: "To może w niedzielę" i dzwonię do księdza. Sami na swoich cmentarzach pracujemy. To po nocy, a wykopiemy - mówi "TOK FM" mężczyzna, który chce zachować anonimowość.