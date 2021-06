Śmierć za zagraniczne filmy lub fryzury. Kim Dzong Un zaostrza kary

Zdaniem zagranicznych komentatorów, przyczyn tego rodzaju zaostrzania prawa można dopatrywać się w znacznie pogorszonej sytuacji w kraju. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa, przez którą m.in. zamknięto granicę Korei Płn. z Chinami. To z kolei zmniejszyło niemalże do zera handel pomiędzy tymi krajami. W Korei Północnej doprowadziło to do zapaści gospodarczej, do której przyznał się nawet komunistyczny dyktator mówiąc, że mieszkańcy kraju "mierzą się z najgorszą sytuacją w historii".